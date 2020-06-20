香港玩具品牌 Threezero「ROBO-DOU」系列推出《新世紀福音戰士》EVA 2號機新劇場版造型可動figure（正規實用型貳號機）；是EVA初號機、《機動警察》英格倫1／2＋3號機後，同系列第4款開訂商品，想買的朋友要留意：

Threezero推出其「Robot道」系列的EVA新劇場版的2號機，此系列以可動、精細塗裝、多Parts及可玩性為主打。今次這部2號機就有48處位置可動，部份部位採用亞鉛合金（鋅合金）壓鑄，亦有使用ABS、PVC及POM，為25cm高的Non-Scale自由比例Figure。

各種可動姿勢及Parts圖片：（點下圖放大）

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此部2號機有著豐富可玩性，包括一對可互換的標準肩部、一對肩部推進器背包部件、一對前臂氣動部件、空中挺進專用S型裝備。插入栓駕駛艙亦有開合機關，可換上長或短型駕駛艙、呈現原作中拔出時的狀態。此外也有外接電源線及插頭，武器則包括閃電長槍、超電磁洋弓槍兩把高振動粒子刀、兩把電磁來福槍，配合互換手型可擺出不同的持武玩法及姿勢。

更多官方圖片（一部份不同姿勢）：

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ROBO-DOU《新世紀福音戰士》正規實用型貳號機的售價為HK$998，比起Metal Build 2號機便宜$800左右（原定價比較），便宜點玩玩應該很不錯。有興趣可在其threezero store或GoodSmile等網站訂購。