Super Mario一番賞推出家品系列　害羞幽靈樽、星星風扇超想要！

日本 BANDAI SPIRITS 公司旗下的人氣「一番賞（一番くじ）」近日公布了將要於 6 月 27 日發售經典電玩遊戲《超級瑪利歐兄弟》（Mario／瑪利奧）的最新商品：「一番賞超級瑪利歐兄弟無時無刻瑪利歐！收藏」的全獎項資訊！ 文：Lorry Liao, Neil（GQ Taiwan）

這次，一番賞以深受全球任天堂粉絲歡迎的經典電玩《超級瑪利歐兄弟》系列為主題，包含主角瑪利歐、庫巴、害羞幽靈等角色，以及遊戲佈景中的磚塊、蘑菇、超級星星等；將遊戲中的人物、道具、場景融入各式各樣的生活用品中，像是：浴巾、毛巾、收納包等，讓《超級瑪利歐兄弟》可以陪伴在各位的生活中！

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這次的「一番賞超級瑪利歐兄弟無時無刻瑪利歐！收藏」除了有 Ａ～Ｇ 的 7 個獎項之外，還有「LASTONE 賞」的「超級星星無敵手持風扇」！而「一番賞超級瑪利歐兄弟無時無刻瑪利歐！收藏」的參考售價為 650 日圓/一抽，有興趣的人可千萬別錯過了！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：網友暴動！日本將推出「超級瑪利歐」生活周邊系列一番賞！】