《高智能方程式》推出1:18 VA Hi-SPEC 超級雷神 AKF-11 (Super Asurada AKF-11 スーパーアスラーダ)，屬品牌MEGA HOUSE 第3部大比例Cyber formula 方程式跑車完成品！2021年發售／即日開始訂得。一齊睇睇新車有何吸引，再回帶看風見車人各式戰車。

繼Enako明日香cosplay後又有新公布！出慣Cyber formula 完成品車模型的MEGA HOUSE，繼超級雷神、凰呀（重田智監修），再度請到河森正治監修《Cyber formula Double 1》中車人的新車Super Asurada AKF-11。

↓↓↓究竟風見車人用過幾多款雷神跑車？逐架睇！↓↓↓

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超級雷神 AKF-11 被機設師河森正治進一步精簡線條，取消了「Rally mode」越野模型，線條更精鍊更低風阻，根本就是一部有車轆的戰鬥機！而模型亦因為簡化了變型機構，可以更落去做好車身的流線型，能夠在Circuit ／ Aero 兩個模型中無換件完全變型。

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↓↓↓Enako 菅生明日香cosplay圖輯↓↓↓

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河森正治表示：「呢部車的變型、最考造型師技巧的應該是駕駛倉前兩片擾流板，在變型時需要大幅度開合。希望MEGA HOUSE的技藝能夠更精練成熟，兩個mode都要做得像樣，線條不要崩壞。」因為河森拍片時，只是拿了兩個模式各自的sample，未能實際變型，他繼續就上色和細節上給意見：「車身細節用色相當好，駕駛倉也夠detail，這台Super Asurada AKF-11就像在賽道走過一轉，頗有實感，請大家密切期待。」

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P-BANDAI網上特別版加送6頁河森正治草圖、設定資料精美小冊子，由於只有日本水貨，香港訂購價比一般版貴1千港元左右，足足$3500。

MEGA HOUSE《高智能方程式》1:18 VA Hi-SPEC 超級雷神 AKF-11 (Super Asurada AKF-11 スーパーアスラーダ AKF-11) 定價38,500日圓（特別版香港訂購價約3500／一般版訂購價約＄2400）