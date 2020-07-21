美少女戰士火野麗北川景子晒孕照　昔日5個真人版戰士有位已淡出

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

「火野麗」女星北川景子接受日本網頁《VOCE》訪問，公開陀B八個月的小肚子！北川果然是演過真人《美少女戰士》，連香港google trends都登上搜尋2位，勁！

回想「03沙士」那年，17歲的北川景子以真人版《美少女戰士》火野麗出道，如今「2020新冠肺炎」，38歲已嫁結富二代男星DAIGO的她，快貴為人母。各位美少女戰士迷又做了爸媽未？一齊睇北川當年超長腿Sailor Mars 靚圖，再睇埋5位真人主角當年美圖／今日近況！

北川景子晒大肚照（圖片來源：i-VOCE.jp）

▼北川景子氣質孕婦美圖▼

+2

▼真人美少女戰士 當年今日 星途各異▼

+9
+8
+7

▼北川當年超長腿Sailor Mars靚相集▼

+3
+2

2020年4月，DAIGO與北川景子夫妻公開報喜，近日終首次公開其大肚照片，影得北川高貴又漂亮，她表示會繼續工作，但在新冠肺炎影響下一定以肚中骨肉健康為重，要等疫情完結，才會完全復出。祝她們一家健康平安！

毀童年？喪好玩！台男「大叔的愛」美戰cosplay派對

台灣最近有班型男，搞了個美少女戰士「男扮女」cosplay聚會，網民個個又叫肉醜又狂畀心心同like，反差萌圖輯睇得開懷！

▼美少男戰士cosplay「美」圖集▼

+13
+12
+11

（圖片來源：i-VOCE.jp曾顏盛faccebook

漫畫《群青戰記》電影成三浦春馬遺作　即睇10大關鍵人物故事情節
三浦春馬身亡傳自殺 進擊 銀魂 回顧15個他演過的動漫改編角色
【得罪老婆？】萬元高達超時空模型掉垃圾房．仲提供地點任人拎
魔神英雄傳香港展延期 嘉倩BB 飛雲 龍神丸 率先帶你入場睇有咩買
Pan Piano 小P專訪＆私服Cosplay進化圖輯：扮禰豆子彈紅蓮華爆紅
龍珠、刃牙、海賊王、銀魂等　15對動畫界地上最強親子組合
1：1 實物大自由高達 Freedom 2021年降臨中國　咁大對翼點處理？
高達系列10大型英靚帥男角公投　阿寶20名不入情何以堪
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。