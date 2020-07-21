「火野麗」女星北川景子接受日本網頁《VOCE》訪問，公開陀B八個月的小肚子！北川果然是演過真人《美少女戰士》，連香港google trends都登上搜尋2位，勁！

回想「03沙士」那年，17歲的北川景子以真人版《美少女戰士》火野麗出道，如今「2020新冠肺炎」，38歲已嫁結富二代男星DAIGO的她，快貴為人母。各位美少女戰士迷又做了爸媽未？一齊睇北川當年超長腿Sailor Mars 靚圖，再睇埋5位真人主角當年美圖／今日近況！

北川景子晒大肚照（圖片來源：i-VOCE.jp）

▼北川景子氣質孕婦美圖▼

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▼真人美少女戰士 當年今日 星途各異▼

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▼北川當年超長腿Sailor Mars靚相集▼

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2020年4月，DAIGO與北川景子夫妻公開報喜，近日終首次公開其大肚照片，影得北川高貴又漂亮，她表示會繼續工作，但在新冠肺炎影響下一定以肚中骨肉健康為重，要等疫情完結，才會完全復出。祝她們一家健康平安！

毀童年？喪好玩！台男「大叔的愛」美戰cosplay派對

台灣最近有班型男，搞了個美少女戰士「男扮女」cosplay聚會，網民個個又叫肉醜又狂畀心心同like，反差萌圖輯睇得開懷！

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（圖片來源：i-VOCE.jp／曾顏盛faccebook）