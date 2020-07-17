Pan Piano 小P專訪＆私服Cosplay進化圖輯：扮禰豆子彈紅蓮華爆紅

YouTube鋼琴家「小p的音樂工房」（Pan Piano）早前趁人氣動畫《鬼滅之刃》完結，翻彈LiSA主唱OP曲《紅蓮花》的影片。當中小P爆乳性感Cosplay禰豆子， 兩分鐘便累積到4萬次點閱數，一星期內達200萬點擊，至今累計8百多萬，成績斐然。雖然不少網民「醉翁之意不在酒」，但小P認為以鋼琴cover動畫名曲，的確能夠推廣出色的原曲和作品，Cosplay只是令觀眾更投入更喜歡的小做法。

Pan Piano 小P，從6歲開始學鋼琴，就讀大學音樂系也是主修鋼琴。她約3年半前開設YouTube頻道，一直彈奏動畫、遊戲作品的歌曲。首支影片《Love Live！Snow Halation》中，小P只展露雙手彈琴。近年作風變得大膽性感，鏡頭變闊攝入全身（當然樣貌保密）之餘，會經常換上不同裝束細心打扮錄影，露腿露腰還露胸時而雅典，時而性感。數個月前小P更開始加入Cosplay元素，是由反串扮路飛錄起，人氣漸升。

最初 vs. 近期，「小p的音樂工房」Pan Piano 3年間演變

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「小p的音樂工房」Pan Piano私服進化史

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經營YouTube頻道之前，小P主要工作是鋼琴教學，平時很少機會在舞台演出，於是便打算在網路上放自己彈奏鋼琴影片，以及帶教學內容的影片。如此既有發表平台，亦能持續練琴。後來她漸漸發現觀眾喜歡看鋼琴cover，於是慢慢從教學工作轉型成演奏為主。除了動漫歌曲之外，小P也有演奏日本流行音樂或是電影配樂。現在主要演奏日本動畫與遊戲音樂，最近演奏搭配作品角色來Cosplay。

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小P前後扮過千與千尋、火影、未聞花名、涼官春日及Re:Zero等作品的女角。問及是否真的熱愛宅文化，會看什麼動畫、漫畫或有無打電玩遊戲。小P表示自小就很喜歡日本動畫漫畫，《JoJo的奇妙冒險》（ジョジョの奇妙な冒険）亦係由細睇到大（按：不過應該還未Cosplay過），亦愛聽日本流行曲，自然而然就想彈奏日本的歌曲。

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之前一直穿私服，近來幾乎每段片都Cosplay成角色，何以有此一著？小P說：「一直以來的想法是希望透過鋼琴Cover演奏讓更多人知道好聽的動漫歌曲。如果能讓人因為看了影片，進而去聽原曲或是去看原本的動漫作品，那對演奏者來說，是件非常美好的事情！」加入Cosplay元素是希望觀眾在觀賞影片時能更能代入，在聆聽音樂時也能看到喜歡的角色。

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新鮮滾熱辣，機動戦士ガンダムSEED DESTINY OP曲、T.M.Revolution的ignited！