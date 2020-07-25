周杰倫收藏蝙蝠車《銀河守護隊》導演愛拉打　盤點11位名人ACG宅

《銀河守護隊》導演 James Gunn 早前在twitter發文向日本英雄《幪面超人》示愛，表示自己一直愛「拉打」，而 #KamenRider 這 hashtag 更上了數天的twitter 熱搜榜！原來中美日港都有不少隱性動漫玩具明星宅，如尼古拉斯基治、尊尼特普、姚明，不少都令人意想不到！

James Gunn 以兩部《銀河守護隊》電影上位，又將為DC主理《自殺特攻隊2》，占士導演示愛推特一出，無數粉絲都一齊用 #KamenRider 出圖出文，拉打最高上過twitter 熱門搜尋字 9位！

點解美國都咁多幪面超人 fans？👇👇👇

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很多人都有收集藏物癮，小時候儲下玩具漫畫，以為明星明人長大了達已發，都會轉儲古堡、名錶，想不到這十位名人，都仍然忠於自己，不怕公開自己的collection及宅民身份。

以下全球10位名人動漫宅排名不分先後，估唔到尊尼特普、里安納度都有動漫產品珍藏👇👇👇

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同場加映：北川景子不知是否宅民，不過演過真人《美少女戰士》的北川，是很好多宅民心中女神！👇👇👇

「火野麗」女星北川景子接受日本網頁《VOCE》訪問，公開陀B八個月的小肚子！北川果然是演過真人《美少女戰士》，連香港google trends都登上搜尋2位，勁！

想睇北川景子大肚相，仲有5位真人美少女戰士近況？👇👇👇

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