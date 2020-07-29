【動物之森／動森／動物森友會】夏季免費更新第 2 彈 7 月 30 日終於來臨！Nintendo 任天堂之前透露過的煙火大會，也會在這次更新中推出，更有新島民 NPC「夢美」加入，玩家將會在夢中遇到她，即睇「夢美」有什麼神奇力量吧！

煙火大會開催！

夏季更新第 2 彈後，8 月每個星期日晚上（南﹑北半球同樣），《動森》的島上都會舉行煙火大會。不論是手上的火花棒（滴滴金），還是在天空開出美麗圖案的煙花，都可以在《動森》煙火大會中玩到。玩家更可以找「西施惠」幫助，施放「我的設計」中的煙火圖案，自由度極大。

👇👇👇《動森》煙火大會仲有更多特別元素可以玩（點圖放大睇）👇👇👇

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「夢美」的夢中邂逅

《動森》夏季更新第 2 彈，另一個非常有趣的新島民 NPC「夢美」將會加入，不過是在角色的夢中作會出現，究竟夢美有什麼作用呢？👇👇👇夢中系統詳細解說，「夢美」原來係好幫手？（點圖放大睇）👇👇👇

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復原儲存資料服務（官方圖片）

《動森》終於加入備份儲存資料功能，雖仍未可以把存檔「機過機」，但 Switch 發生故障時，也可以到任天堂維修服務中心復原儲存。筆者之後也會詳細介紹有關內容，以及分享如果手動備份存檔，島友們可以留意一下，不要讓辛苦設計的島嶼因主機故障消失。

秋季免費更新（官方圖片）

官方同時公布了下次的免費更新，將會在秋季推出，從圖中的南瓜頭就能推測到將會是萬聖節活動，也即是在 10 月又有新的更新內容可以玩。

同埸加映：動物之森手機版《口袋露營廣場 》支援中文 與主機版的 6 大不同

【動物之森／動森】《口袋露營廣場》早在 2017 年推出，在 Switch 版《動物之森》推出後，再次帶起《動森》熱潮，而《口袋露營廣場》也重新進入玩家的視線中，成為手機必備的遊戲之一。任天堂在 7 月 29 日推出中文版（港澳台），到底和 Switch 版有什麼分別呢？

👇👇👇《口袋露營廣場 》中文版有咩特色？即睇官方介紹👇👇👇

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