【動物之森】（動物森友會／Animal Crossing）攻略｜7 月更新活動除了加入游水和海洋生物外，水手呂遊也有一些改變，玩家將有機會在沙灘上遇到海盜呂遊，幫助他完成任務後，更能獲得全新的海盜系列獎品，以及極短缺的生銹零件。馬上為大家介紹海盜呂遊的出現條件﹑任務內容和海盜系列獎品有什麼。

海盜呂遊

玩家現在有機會於沙灘上遇到穿上海盜裝的呂遊，起初對話仍會顯示名字為「呂遊」，但當他醒過來，說自己是一名海盜後，名字就會改為「海盜」，非常有趣的設定。海盜呂遊和水手呂遊一樣，都是被沖上岸邊，要利用通訊裝置和船員聯絡離開。不過，海盜呂遊今次是直接把通訊裝置弄不見，要玩家幫忙找回。由於通訊裝置沉到海底，玩家要與尋求海洋生物一樣，潛落海底尋找。

↓↓↓海盜呂遊出現條件（點圖放大睇）↓↓↓

↓↓↓全 19 款海盜系列獎品一覽（點圖放大睇）↓↓↓

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任務：在海中找到通訊裝置（遊戲截圖）

海中尋寶 刷生鏽零件

海盜呂遊的通訊裝置掉在海底，只要玩家接了任務後，就可以游到大海中尋找。通訊裝置和海洋生物一樣，會發出氣泡，影子細小，而且玩家游近也不會移開，所以不難分辨。要注意一點是，當背包滿了時，將不會找到通訊裝置，所以玩家要留意背包有沒有空位，不要浪費心機。每次完成任務的翌日，都可以到服務所的回收箱拿到生銹零件。假如玩家沒有把通訊裝置交給海盜呂遊的話，第二天更會變成 5 個生鏽零件，想製作機械人的玩家可以用這方法加快收集生鏽零件。

記得翌日可在回收箱拿生鏽零件（遊戲截圖）

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