《刀劍神域》涉辱華B站評分急跌　全因動畫內中國玩家做了一件事

SAO Alicization《刀劍神域愛麗絲篇 異界戰爭終章》作為今季動畫大熱作，不少 Fans 都滿心期待後半大戰的演出。不過最近作品在中國 BiliBili（B站/嗶哩嗶哩）播出第三集時評分就急跌，原因竟是「辱華」？

SAO 刀劍神域動畫在 B站向來有極高的評價，上季開頭就算有點悶，整體評分都高達 9.2分。來到愛麗絲篇的第三部《War of Underworld》，卻突然由原本的 9.5 分一下暴跌至 7.5 分（執筆時）。

原因大概有兩個，其中之一是作品又關連到中國人民感情。在動畫中的遊戲世界內，反派角色對中國及韓國的玩家進行召集，指 Underworld 遊戲世界被主角眾的日本人駭入及控制住了，反派角色煽動了中韓玩家們的仇日情緒發起戰爭。

今季３集已經跌至 7.5 分，比上季低很多（Bilibili 截圖）

中國玩家被反派煽動，動畫中出現國語對白「打倒日本人 太好了」（動畫截圖）

看到自己民族愚蠢地被反派角色煽動、更攻擊自己喜愛的主角眾，可能令部份中國觀眾感到反感或被冒犯，更有不少人直接給出一星評分，就是這樣令作品的評分直插。但其實作者川原礫寫小說的此篇已經是十年前的事，亦有寫到中韓玩家當中亦都有理智的人，感到不對勁及即將察覺反派的陰謀，未知之後作品的評分會否能「洗白」回升。

面對海量的低評分擁現，有 Fans 群亦立即護航給予 5 星評價希望拉分，及呼籲觀眾要冷靜「理智觀看 」。畢竟如果鬧大了事件，分分鐘會被禁播無得再睇。

有 Fans 表示 SAO 今季似乎也不能再做第一 (網站截圖)

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「辱華」事件可能只是一個爆發點，給低評分的還有另一個前置原因，就是今季首集時對莉法的觸手玩弄。

動畫中莉法明明有足夠實力打倒敵人，但卻因為不想殺人的理由而被抓住並忍受折磨，又因為不想看到敵人殺敵方的同伴而出手把敵人殺掉了。雖然某程度上都是「福利」元素，但作品在原作小說時其實有著更多的心理描寫與設定，令劇情不會覺得太過違反常理邏輯、或前後矛盾。但顯然地在動畫中的表演是拿捏失敗，而且作為「福利」但卻令莉法大量流血及痛苦，令作為 Fans 的觀眾也看得很不舒服，亦是今季被負評的原因之一。

👇👇👇莉法的觸手事件👇👇👇

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