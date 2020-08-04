【高達MBON】高達迷都非常期待的街機移植作《EXVS MBON》（機動戰士 Gundam Extreme VS. Maxi-Boost ON / 機動戦士ガンダム エクストリームバーサス マキシブーストON）於7月30日推出；繼之前的新手教學及入門攻略後，以下為較為中級的技巧及心得，希望新手、中手都能更享受到對戰的樂趣。本文主要分享和「落下」有關的心得。

本文解說已是非為初心者而設，而是相對中級向、在對人對戰中使用的技巧。如果是沒怎麼接觸過高達VS系列的玩家，建議先看一遍新手上路教學：

高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 基本操作篇

高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 介面、系統篇

高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 對戰準備篇

PS4高達《Gundam VS MBON》全攻略｜脫初心者！20個必學對戰技巧

落下技（降りテク）的重要性

高達VS是一個圍繞Boost和落地展開的遊戲，因此可令機體從空中自由落下的落下技（降りテク）是非常重要。掌握落下技的使用方法便可大大提高生存率，而只要不死就可繼續戰鬥。就如高達00主角剎那的台詞：生きている限り俺は戦う！（只要我還活著就能繼續戰鬥）

按圖放大落下技用法解說👇👇👇