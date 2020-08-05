Gundam邊套啱第一次睇？網民熱議首推《高達00》　有兩套絕對唔得

最近日本的twitter上一位爸爸級別的推民分享了一件事，就是女兒想看高達詢問他應該從那一套開始看。

而這位推民推薦給女兒的是《高達00》，結果推民之後聽到女兒在房間嗚咽大叫洛奧，推民認為大成功推薦到給女兒。

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這位推民分享後立即引起不少網民加入討論，例如推薦08小隊都適合，因為有敵我雙方的描述生存和生活等，還有隊長和艾娜的戀愛所以推薦。

還有，有推民都分享了自己都自己推薦過《高達00》給女兒看，結果哭了。如果有兒子建議中學生之後才推薦0083和V給他看，因為在小時看可能會造成討厭女孩。

不知道如果家人想看，各位又會想推薦那一套高達給家人看呢？

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