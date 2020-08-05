橫濱 1：1 高達 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 😍 舉行網上直播，公開實物大Gundam不少新消息，原來它除了用二足步行，更有其他功能！早排網上流行一批「橫濱高達舉中指」圖片，還以為網民的改圖技術如此強，睇完呢10個橫濱實物大高達小秘密，你就會明！另外，入面還有搞笑的高達「上頭」拜神儀式，以及兩款1：144／1：100會場限定高達模型實物睇呀！👍

8月5日，日本BANDAI在YouTube舉行『GUNDAM FACTORY YOKOHAMA』建設進度報告直播，當中有上頭紀念儀式珍貴片段，成班BANDAI同Sunrise高層前去拜神，一字排開有少少《鐵孤》feel：

👇10問10答分析橫濱高達！

點解編號唔係RX-78-2？除了步行更有新技能？👇

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GUNDAM FACTORY RX-78F00 高達模型開訂

萬代率先為「GUNDAM FACTORY」內的步行高達「GUNDAM DOCK」推出兩款不同比例的 RX-78F00 GUNDAM「檳濱高達」模型！即睇各自特色分別。

網上限定 細比例 1：144 RX-78F00 GUNDAM 配件多適合影相👇

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GUNDAM FACTORY限定 1：100 RX-78F00 GUNDAM 高可動少夾口夠美觀👇

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😱香港人點訂橫濱1:1高達模型？😱

暫時它只限日本本土送貨，但已經有香港水貨玩具店開團購，10算左右，3、400蚊左右買到。

重現YOKOHAMA GUNDAM FACTORY 的1：144版最吸引。

👇點圖看「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」1:1可動高達建造過程👇

Twitter日本用戶「よ っ く ん /手洗いうがいをしっかりと」自年初開始一直關注「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」製作過程，更拍下不少照片，本報得他同意轉載部分照片和大家一分享。（圖片來源 @yoshi115t Twitter）

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想睇晒20句高達名言？（點擊連結）：Gundam 00劇場版YouTube免費睇「我就是高達!」20句高達經典名句