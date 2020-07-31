Gundam 00劇場版YouTube免費睇「我就是高達!」20句高達經典名句

《機動戰士高達 00》戰鬥有型、男主角帥氣，日本YouTube「Gundam Channel」為紀念開台1年，將限時免費開放《劇場版 機動戰士高達 00 -A wakening of the Trailblazer-》（2010年作品）任睇。

《高達00 先驅者的覺醒》劇場版講金屬異星體生物ELS入侵地球，天上人組織重新集合，以OO QAN[T]等新款高達跟對方「接觸」，結局令人意想不到。

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👍即睇20句經典高達對白，更加送荷里活番外篇👇

如果說：「機會黎啦，飛雲！」代表了《魔神英雄傳》，《高達00》中剎那一句：「我就是高達。」（俺がガンダムだ）就算是近10年最成功的「高達金句」。

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👇《Gundam 00劇場版》將於8月1日晚，在日本Gundam Channel YouTube（連結）上架，但香港區用家需使用VPN才可收看，以下為手機合法使用VPN教學👇

👇6 step 設定VPN手機睇日本限定YouTube片👇

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😍香港高達YouTube 頻道 GUNDAM電影三部曲上架😍

香港gundam info YouTube也有《機動戰士高達 0079》3集電影版免費任睇。是由富野悠由季導演將《高達》TV版剪輯+重製之3集電影，可說是「高達一年戰爭」的決定版，必睇！

👇3集0079電影12名場面👇

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同場加映：高達系列10大型英靚帥男角公投 阿寶20名不入情何以堪

日本網民投票選出了高達系列10大型男，我們最愛的「寶少」阿寶（阿姆羅 アムロ）竟然20名不入！

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