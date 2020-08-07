【PS4 高達MBON】高達迷都非常期待的街機移植作《EXVS MBON》（機動戰士 Gundam Extreme VS. Maxi-Boost ON / 機動戦士ガンダム エクストリームバーサス マキシブーストON）於7月30日推出；之前已製作了新手入門攻略和一些中級者向的技巧，本文則為實用的高達VS系列術語中日對照表。

高達VS系列術語

高達VS系列歷史長又牽涉許多深奧的戰鬥技巧，多年來衍生出大量專用術語；然而高達VS系列目前來說中文攻略、解說資源仍然不多，許多心得分享和影片都是日文，自然也用上大量日文高達VS術語。為方便玩家們學習、精進本作，以下是高達VS系列中常用術語的中日對照解說圖輯，玩家們在查找日文攻略時就可較易理解。

按圖放大高達VS系列術語中日對照解說圖輯👇👇👇

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簡單對照表（解說請見圖輯）：

ビーム - 光束（Beam）

実弾 - 實彈

照射ビーム、ゲロビ - 照射武器（光柱）

オーラ、プレッシャー - 壓力、Pressure

ビームライフル、BR - 光槍

バズーカ、バズ、BZ - 火箭炮

ミサイル、ミサ - 導彈

マシンガン、MG - 機關槍、豆

ビームマシンガン、ビーマシ、BMG - 光束機關槍、光豆

バルカン、バル、豆 - 頭豆、頭炮、火神炮

砲撃ビーム、高出力ビーム - 光束大炮

狙撃ビーム、高弾速ビーム - 光束狙擊槍

三日月ビーム、ハモブレ、ワイドカッター - 半月飛刀

ブーメラン、ブメ - 回力標、回力刀、飛刀

アンカー - 鉤爪、夾

移動撃ちゲロビ、移動ゲロ - 可以邊移動邊射擊的照射

アシスト - 支援機Assist

オールレンジ兵器 - 全距離兵器（浮遊炮等）

CS、射CS、射撃CS、チャージ射撃 - 叉A

格闘CS、格CS、チャージ格闘、格チャ - 叉B

移動撃ち、動き撃ち、歩き撃ち - 可邊走邊射的武器

振り向き撃ち - 轉身槍、硬直槍

NT撃ち - 新人類射擊

背面メイン射撃 - 背後槍、背槍

鈍足 - 減低敵人速度

カウンター、格闘カウンター、当て身 - 反格

袈裟斬り：由左上或右上至下的斜斬

突き：突刺攻擊

タックル：撞擊

横薙ぎ：水平橫斬

薙ぎ払い：大動作橫斬

斬り抜け：穿過對手位置的招式，有時稱作一閃

打ち上げ：將對手打上半空

ピョン格：跳斬

飛び込み格闘、飛び格、フワ格：小跳斬

ブーストダッシュ、BD：Boost Dash

ステップ - Step

バリア - 護罩

変形 - 變形、變飛機

発生、発生時間 - 武器發射所需的時間

銃口補正 - 槍口修正

突進距離、伸び - 使用格鬥時機體的前進距離。

カット：補位

リロード：Reload

常時リロード：常時Reload

撃ち切りリロード：擊切Reload

クールタイム（CT）：Cool time

よろけ：硬直、打疾

強よろけ：維持時間更長的疾

スタン：Stun

ダウン：Down

ダウン值：Down值

スーパーアーマー、アーマー、スパアマ、SA：Super Armor、霸體

ステキャン、ステップキャンセル：Step Cancel

虹ステ：虹Step

青ステ：青Step

アメキャン：Assist-Main Cancel

ディレイ：Delay

攻め継続：放生

起き攻め：起攻、屈起上

闇討ち：偷襲

片追い：圍一部

放置：唔理一部

抱え落ち：煲醋

魅せ技：魅力技