【PS4 高達MBON】高達迷都非常期待的街機移植作《EXVS MBON》（機動戰士 Gundam Extreme VS. Maxi-Boost ON / 機動戦士ガンダム エクストリームバーサス マキシブーストON）於7月30日推出；之前已製作了新手入門攻略和一些中級者向的技巧，本文則為實用的高達VS系列術語中日對照表。
高達VS系列術語
高達VS系列歷史長又牽涉許多深奧的戰鬥技巧，多年來衍生出大量專用術語；然而高達VS系列目前來說中文攻略、解說資源仍然不多，許多心得分享和影片都是日文，自然也用上大量日文高達VS術語。為方便玩家們學習、精進本作，以下是高達VS系列中常用術語的中日對照解說圖輯，玩家們在查找日文攻略時就可較易理解。
按圖放大高達VS系列術語中日對照解說圖輯👇👇👇
簡單對照表（解說請見圖輯）：
ビーム - 光束（Beam）
実弾 - 實彈
照射ビーム、ゲロビ - 照射武器（光柱）
オーラ、プレッシャー - 壓力、Pressure
ビームライフル、BR - 光槍
バズーカ、バズ、BZ - 火箭炮
ミサイル、ミサ - 導彈
マシンガン、MG - 機關槍、豆
ビームマシンガン、ビーマシ、BMG - 光束機關槍、光豆
バルカン、バル、豆 - 頭豆、頭炮、火神炮
砲撃ビーム、高出力ビーム - 光束大炮
狙撃ビーム、高弾速ビーム - 光束狙擊槍
三日月ビーム、ハモブレ、ワイドカッター - 半月飛刀
ブーメラン、ブメ - 回力標、回力刀、飛刀
アンカー - 鉤爪、夾
移動撃ちゲロビ、移動ゲロ - 可以邊移動邊射擊的照射
アシスト - 支援機Assist
オールレンジ兵器 - 全距離兵器（浮遊炮等）
CS、射CS、射撃CS、チャージ射撃 - 叉A
格闘CS、格CS、チャージ格闘、格チャ - 叉B
移動撃ち、動き撃ち、歩き撃ち - 可邊走邊射的武器
振り向き撃ち - 轉身槍、硬直槍
NT撃ち - 新人類射擊
背面メイン射撃 - 背後槍、背槍
鈍足 - 減低敵人速度
カウンター、格闘カウンター、当て身 - 反格
袈裟斬り：由左上或右上至下的斜斬
突き：突刺攻擊
タックル：撞擊
横薙ぎ：水平橫斬
薙ぎ払い：大動作橫斬
斬り抜け：穿過對手位置的招式，有時稱作一閃
打ち上げ：將對手打上半空
ピョン格：跳斬
飛び込み格闘、飛び格、フワ格：小跳斬
ブーストダッシュ、BD：Boost Dash
ステップ - Step
バリア - 護罩
変形 - 變形、變飛機
発生、発生時間 - 武器發射所需的時間
銃口補正 - 槍口修正
突進距離、伸び - 使用格鬥時機體的前進距離。
カット：補位
リロード：Reload
常時リロード：常時Reload
撃ち切りリロード：擊切Reload
クールタイム（CT）：Cool time
よろけ：硬直、打疾
強よろけ：維持時間更長的疾
スタン：Stun
ダウン：Down
ダウン值：Down值
スーパーアーマー、アーマー、スパアマ、SA：Super Armor、霸體
ステキャン、ステップキャンセル：Step Cancel
虹ステ：虹Step
青ステ：青Step
アメキャン：Assist-Main Cancel
ディレイ：Delay
攻め継続：放生
起き攻め：起攻、屈起上
闇討ち：偷襲
片追い：圍一部
放置：唔理一部
抱え落ち：煲醋
魅せ技：魅力技