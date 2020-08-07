「人人期望可達到，我的快樂比天高！」轉眼不少人的童年回憶多啦A夢已面世50周年。數年前曾於尖沙咀海港城策劃50個多啦A夢公仔露天展覽的AllRightsReserved，即將在港推「多啦 A 夢漫畫時光周年企劃」，一系列產品將幕幕漫畫中的經典場面重現眼前。同時，日本有公司把四次元百寶袋實體化，推出腰圍肚兜？

8年前曾舉辦尖沙咀海港城海濱走廊多啦A夢露天展覽的AllRightsReserved，早前也經其官方網台DDT出50周年「漫畫迷多啦A夢鑄銅像」。

👇👇👇海港城多啦A夢展+漫畫迷多啦A夢鑄銅像👇👇👇

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「多啦A夢漫畫時光周年企劃」將登陸香港，一系列產品將幕幕漫畫經典場面重現眼前。

👇👇👇多啦A夢漫畫時光周年企劃預覽👇👇👇

正逢多啦A夢50周年，日本官方趁今個檔期推出了不少活動。除了新電影《大雄的新恐龍》，更有跟保暖品牌Hobonichi Haramaki合作推出把四次元百寶袋實體化的「ほぼ日ハラマキ 四次元ポケット」肚兜。

👇👇👇多啦A夢四次元百寶袋實體化肚兜👇👇👇

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資料來源：AllRightReserved、1101、Fashionsnap