萊莎鍊金術士1比1等身大Figure商品化靚圖　想抱大腿回家要6位數

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《萊莎的鍊金工房》用大腿及優秀人設成功令系列人氣爆升，早前更公布第二集續作「失落傳說與秘密妖精」。而且官方為了記念「2」的發表，更宣佈將1比1等身大的女主角萊莎商品化，紳士們可以買回家抱大腿了～

Koei Temco（光榮） 公布此 1比1等身大萊莎，是按照訂單數目的受注生產，多過10張訂單才開始（可以肯定一定多過吧...）此模型其實早於 TGS 2019 東京遊戲展時公開過，不過當時遊戲都未推出，也只是放在參展 Booth。現在隨著大爆紅，於第二集公布記念也放出來開賣，實在令 Fans（有錢的）相當高興，而且此版本有在 TGS 展出後再塗裝改良。此1比1萊莎定價為 275 萬日圓（連稅），即約20萬港幣（外加運費）就可買到，不過沒錢買也可以看看靚圖欣賞欣賞：

👇👇👇超靚等身大1比1萊莎逐點睇👇👇👇

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👇👇👇萊莎生產過程揭秘👇👇👇

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👇👇👇早前1比1浮世繪雷姆、加藤惠👇👇👇

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👇👇👇同場加映：EVA 1比80迷你第三新東京市👇👇👇

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更多圖片:日本EVA福音戰士1比80迷你第三新東京市及NERV初號機機庫超逼真

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