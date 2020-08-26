大熱爆紅漫畫《鬼滅之刃》漫畫單行本的總銷星已超過8,000萬冊，連載完結人氣卻未見絲毫減少，固然劇場版《無限列車篇》在日本10月上映在即，女主角禰豆子超可愛形象攻入大眾人心是一大原因。日本Futabanet進行了問卷調查，到底在《鬼滅》迷或一般讀者眼中，哪位日本當紅女星最適合飾演禰豆子呢？

日本Futabanet對300名20至40歲男女，進行了「預測邊位女星飾演真人版禰豆子」問卷調查，得上結果如下：

👇👇👇按圖放大睇日本網民票選10位「最適合演禰豆子」女星👇👇👇

+ 28 + 27 + 26

資料來源：Futabanet

同場加映：Netflix免費睇！

Netflix近年大量新舊韓劇、日劇、電影及動畫上架，想睇高畫質及同時多裝置睇就需要高級（Premium）會員戶口才可，月費為$93。幾年前，Netflix初推出時曾經有一段時間可以免費試睇1個月優惠，可是近年名能會員已經增多不少，亦都刪除了試睇優惠。記者就發現，Netflix一個月試睇優惠竟然靜悄悄回歸了，不過要取得此優惠並非易事，要有一些「技巧」才可以獲取。

對於只是想追一、兩套劇集，而又不想畀月費的用家，大可以考慮獲取1個月免費試睇戶口。（電腦截圖）

想要獲取1個月免費Netflix會員戶口，首要要準備未曾登記過Netflix服務的email及信用卡，然後再些「技巧」就可以獲取得到。

👇👇👇👇iPhone、Android手機及電腦取得方法都有少許不同，即睇下圖文解說教學！👇👇👇👇

+ 3 + 2

想睇晒全部教學步驟解說？觀看完整全文：Netflix免費睇！手機、電腦免費獲取一個月Premium戶口秘技教學