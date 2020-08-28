日本天團「嵐ARASHI」8月27日在節目《嵐壺》中走訪《週刊少年JUMP》編輯部，與《One Piece 海賊王》作者尾田榮一郎見面，更迫問了尾田幾個大家都關心的問題，包括《One Piece》幾時完！

😍尾田大師未到．先跟ARASHI在JUMP總部尋寶！😍

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尾田終於到場(由於他不出鏡，畫面中以路飛代替)，原來2019年時，《OnePiece》動畫版已經為ARASHI製作過動畫MV，而尾田亦曾為5人畫了親筆人像畫，但今次是首度在電視上同場演出。

尾田連載《One Piece》23年，負責編輯也換到第9代（舊人升官發財），節目特別找回全部編輯，爆料尾田不為人知的秘密！

😱尾田前編輯爆5大秘密，玩職場霸凌蝦新人！😱

5人熱身後終於使出快速直球，問尾田最尖銳的問題，包括：「係咪已經度好結局啦？😱尾田親口原聲回應OnePiece 連載期仲有……😱

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木村拓哉是個準備漫畫迷，年輕時曾兩度成為《海賊王》問答賽冠軍，最近他在網台GYAO節目中大談漫畫經，自選5大最愛漫畫，《鬼滅之刃》亦上榜。

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木村拓哉為《多拉A夢》新電影《大雄的新恐龍》配音，又大爆40年前已經入場睇《多拉A夢》電影！

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