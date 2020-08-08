多啦A夢才是木村拓哉動畫初心？鬼滅、海賊王外木村愛動漫12證明

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《悠長假期》、《HERO》……ViuTV 連播木村拓哉12部日劇，男神近日更為意外在香港成風頭躉的《多拉A夢》新電影《大雄的新恐龍》配音，又大爆40年前已經入場睇《多拉A夢》電影！（難怪木村娶個老婆都叫靜香.......誤）

從種種跡像睇，木村暗地似乎是個動漫迷，看畢以下12點證據，解拆你未必知道木村與ACG的「感情關係」。

木村跟胖虎小夫一起玩。（Doraemon channel 圖片）

家中愛犬以卡通人物命名？老婆係超人氣動畫女主角雛型？😱 木村與動畫12段關係！👇

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