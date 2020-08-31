高達創戰潛行者Re:RISE｜結局獲網民讚近十年最佳　回味10個彩蛋

《高達創戰潛行者 Gundam Build Divers Re:RISE》第26集最終回已經播出，打得靚、有內涵、唔離地，被稱為近10年最佳高達結局，整個周末twitter都有人在分析大結局劇情，以及大埋頭客串角色的身份，即睇「高達BD Re:RISE 最終回10個彩蛋」。

😍網民齊齊搵．Re:RISE 10個令高達迷極有共鳴的彩蛋！😍

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😍兩部在最終回出場的新高達 陸續推出模型版😍

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😍筆者觀後感：故事貼地打得勁．大量彩蛋睇得爽！😍

同場加映：【高達創戰潛行者Re:RISE】熱爆 大合體模型斷市 5個成功原因

除了分析「阿媽係女人」兩大原因：機體設計及故事比舊作出色，還有什麼因素做成《Re:RISE》大熱？

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仲有其他3個成功因素，點擊即睇：【高達創戰潛行者Re:RISE】熱爆 大合體模型斷市 5個成功原因

同場加映：重慶洪災女友划艇破窗拯救男友高達成熱話 18盒獲救模型真身係？

【女友救高達】微博戶「中年人手里的高達」受洪水所困要逃生，他在微博發片，女友為救出他的高達模型，竟然划小船破窗入屋，感動萬千高達迷！

究竟這次行動拯救幾多高達？想知請點擊連結：重慶洪災女友划艇破窗拯救男友高達成熱話 18盒獲救模型真身係？

同場加映：「我就是高達!」「人類總是……」20大Gundam經典名句

想睇晒20句高達經典對白?（請點擊連結）:「我就是高達!」「人類總是……」20大Gundam經典名句