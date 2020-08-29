《銀魂》橋本環奈、《狂賭之淵》濱邊美波 兩大日本靚女演員天生就有一幅「動漫樣」，有漫畫改篇作品幾乎就會見到她們出現！最近兩人竟前後腳在Twitter及上電視分享了共15部個人推介／收藏漫畫作品！

濱邊美波參加NTV節目《今夜くらべてみました》「書架特別怪的女生」環節，原來美波家中並無書架，是以透明膠箱整齊排列出一套一套作品；另外，女歌手Kyary Pamyu Pamyu 出tweet 打聽好睇漫畫推介，橋本環奈光速回覆了大量作品。

😍濱邊美波+橋本環奈 構成兩位美少女的15本漫畫😍

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😱同場加映：孫慧雪Cosplay《一拳超人》吹雪獲好評 網民選10個最想她Cos角色😱

藝人孫慧雪(Snow Suen)在fb出po問意見：「你最想我cos邊個？」過百網民秒回，即睇10個最多人揀cosplay女角！

想睇完全版（請點擊連結）：孫慧雪Cosplay《一拳超人》吹雪獲好評 網民選10個最想她Cos角色

😱同場加映：另一位Coplay女神竟然在網上被人話係……😱

日本 Cosplay界 女神 Enako (えなこ)，Twitter 有110萬／IG 124萬人追蹤的她，7月21日發帖反擊網民指她枕營業（即出賣肉體，與客戶開房換取工作機會）的不實指控。

😱Enako過100張靚相圖：日本神級COSERえなこEnako嬲爆反擊陪睡接客指控 10件事認識女神😱

😍同場加映：伊織萌C97圖集😍

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