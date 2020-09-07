大熱動漫作品《鬼滅之刃》劇場版《無限列車篇》10月就要上映，電視重播19話神作「那田蜘蛛山」仍然hit到上twitter熱搜，男主角炭治郎的水之呼吸劍技有型、性格堅毅不屈溫暖人心，真人版由誰演自然是網上流行的話題。最近日本Futabanet進行問卷調查，哪位日本當紅男藝人最適合飾演小個子青年劍士炭治郎？

日本Futabanet對300名20至40歲男女，進行了「預測那位男星飾演真人版炭治郎」問卷調查，得上結果如下：

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資料來源：Futabanet

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《鬼滅之刃》漫畫連載完結人氣卻未見絲毫減少，日本Futabanet進行了問卷調查，到底哪位日本當紅女星最適合飾演禰豆子呢？

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