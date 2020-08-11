《鬼滅》炎柱9萬円figure實物樣衰如邪神Saber　即睇崩壞玩具圖鑑

《鬼滅之刃 無限列車篇》電影將看到炎柱煉獄杏壽郎大顯身手，figure自然多人想買。有日本網民卻發現，網上一款杏壽郎「GK」擺設figure，完全是貨不對辦的完美案例，有留言甚至說杏壽郎被玩具界知名的邪神SABER上身：「邪神顯靈呀！」

我究竟看了什麼？

Twitter日本網民：「くま川＠ハチナイ民」表示：這《鬼滅之刃》炎柱煉獄杏壽郎figure的個案實在太瘋狂，抱歉我不爭氣笑了。

👇呢件怪獸賣9萬日圓？分析邪神炎柱細節👇

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😅不能只有我看到，網民提供更多崩壞玩具邪神照😆

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twitter回文：「樣衰過開心樂園餐玩具，邪神復活！😱」

😆看到這炎柱煉獄杏壽郎figure如此驚嚇的賣相，網民想起N年前《Fate／stay night》SABER的經典邪神公仔……😆

留意邪神手上的劍，是網民用萬字夾自製。

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👇AMAZON靚爆《鬼滅》GK FIGURE 幾乎都是老翻？😱

筆者在日本amazon.jp發現這款figure！原來這無版權GK figure差不多賣90000日圓（約＄6000港元）。但香港又有fb賣1000蚊，究竟邊隻係真？原來GK根本冇真貨？

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網購貨不對辦 case 02😅

BANDAI 二萬日圓超人玩具 竟然是1片空心膠😅

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網購貨不對辦 case 03😅

Amazon 5萬日圓買藍光碟錄影機 到貨竟然係……😅

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同場加映：鬼滅之刃 X 一拳超人 村田雄介畫炭治郎靚過原作？齊畫鬼殺隊全員👇

呢種二創就無任歡迎！《一拳超人》村田雄介參與twitter上一批繪師發起的《鬼滅之刃》二創繪畫活動，十多人合繪炭治郎、我妻、義勇、蝴蝶忍等鬼殺隊成員，即睇！👇

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