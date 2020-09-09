日本人氣動漫《鬼滅之刃》劇場版《無限列車篇》香港區上映日期確定！炭治郎、禰豆子、我妻、嘴平又再跟大家見面！更有炎柱煉獄杏壽郎顯身手！如果未看過原作的人，入場前除可用「Viu TV」App收看電視動畫版，以下為你講解入場前必識8件事。

（注意：以下內容會略為提到無限列車篇的劇情，但絕不會去到影響觀賞心情的程度。而且，這段原作漫畫也推出了2、3年，輕度劇透也請多多包涵。）

👍入場睇無限列車篇前必認識8件事👍

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（鬼滅之刃劇場版：無限列車篇 香港將於11月12日上映）

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