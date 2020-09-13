【手遊快評師】恐怖遊戲就好似潘朵拉盒子一樣，總是對它有著強大的好奇心，但又因為恐懼不敢接觸，或者就算驚也要一直流著冷汗玩。手遊快評師今次要介紹近年製作出色的 4 隻免費恐怖手機遊戲，光是港產的《危險人渣》都能勾起玩家對本地奇案的好奇心，以及當中令人不寒而慄的細節。

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

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👇👇👇《危險人渣》手遊快評﹑遊戲畫面👇👇👇

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👇👇👇《Five Night at Freddy’s AR》手遊快評👇👇👇

👇👇👇《Granny》手遊快評👇👇👇

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PS4已推出了7年，就算Slim和PS4 Pro也有4年，近日網上好多人表示主機出現各種毛病，特別是壞了光盤不能讀碟，被迫要玩下載版遊戲，但500GB HDD又裝不到太多，最慘是過多幾個月就出PS5，於這個尷尬時間又不想買多部PS4。本文就教大家一個為PS4強化續命的解決方法，就是自己動手換SSD硬碟！

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