【Ubisoft / CAPCOM 遊戲】PS5 / Xbox One X等次世代主機年尾陸續推出，兩大遊戲公司Ubisoft、CAPCOM亦先後將大熱遊戲劈價，兩個平台減價由2折至2.5折起，最平遊戲只售$9！

Ubisoft 特設網店活動「Ubisoft Forward」，趁次世代遊戲推出在即，罕有將全部遊戲由2折起發售，最平遊戲只售HK$9，包括大熱作品The Division 1/2 系列、刺客教條系列、彩虹六號、FARCRY系列等多款遊戲！

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👇👇 同期CAPCOM亦將Biohazard 生化危機、Monster Hunter魔物獵人等遊戲大減價，部份低至25折遊戲發售【點圖放大睇售價】👇👇

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