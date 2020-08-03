GTAV香港版！HKCity伺服器開放街景神還原！即睇6大職業角色玩法

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【GTAV 香港版】Grand Theft Auto V（GTA V / 俠盜獵車手V）推出近8年，不少玩家仍樂此不疲每日登入《GTA Online》繼續打家劫舍！日前有香港玩家成功改版並招標測試，變成《Grand Theft Auto：Hong Kong City》，即睇當中6大職業並有哪些香港特色元素！

香港玩家景三（Kingsan）在Youtube發表影片，宣布成功將PC版《GTA V》改版，變成香港景《Grand Theft Auto：Hong Kong City》 【Youtube截圖】

PC版GTA著名玩家「景三」製作一個以香港作背景設定、大量本土化場景MOD改版的「Hong Kong City」改版，當中到底如何玩？街景交通工具有幾逼真？如何加入測試？以下逐步解說、細數6大職業！【點圖放大睇詳情】👇👇

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資料來源：GTA Hong Kong City官網

👇👇 同場加映┃香港背景GTA開電影！ 👇👇

早於2012年，Square Enix在PC、PS3、PS4、Xbox 360、Xbox One等平台上推出《Sleeping Dogs》，以《GTA》模式開發，更請來陳冠希音演其中一角，點圖放大重溫真香港背景遊戲！👇👇

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👇👇而早前更宣布有甄子丹「丹爺」開拍真人版電影，即睇電影版《Sleeping Dogs》資料【點圖放大】👇👇

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