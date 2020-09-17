PS5 PlayStation 5 將於11月12日起發售，《蜘蛛俠2》、《Demon’s Souls》、《Godfall》、《COD Black Ops Cold War》、《DMC5 SP》PlayStation 5 究竟有幾多款首發 跟機game 11月12日同步推出？即睇！

👇👇27款確定跟機首發PS5遊戲名單👇👇

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👇 👇其他已公布製作中PS5遊戲名單👇👇

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【PS5發布會懶人包】賣幾錢、幾時賣、首發&預定推出遊戲一覽

【PS5發布會】9月17日凌晨舉行的PS5發布會內容相當豐富，最重要的是已公布了售價、發售日以及首發遊戲陣容，以下為發布會懶人包。

新公布PS5遊戲（推出日未定）

Final Fantasy XVI - Awakening（FF16）

FFXVI FF16 PS5獨佔！回歸王道中世紀劍與魔法幻想 FF14吉田P擔正

👇👇👇按圖放大FF16宣傳影片分析👇👇👇

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God of War 2（暫稱）

Hogwarts Legacy

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Five Nights at Freddy's Security Breach

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同場加映：【PS5 新發布會】PS5價錢及發售日正式公布

萬眾期待的 PS5 於新一個發布會「PLAYSTATION 5 SHOWCASE」終於公布售價，得證實了一直以來的傳聞價格

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詳細介紹請點擊：【PS5 新發布會】PS5價錢及發售日正式公布 機背露面壓軸出 GOW