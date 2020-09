PS5 發布會中除了新作及主機售價,還有一個重大發布令人相當注目,便是 PS Plus 的新追加服務「PlayStation Plus Collection」。作為 PS Plus 會員的玩家在 PS5 平台可以免費取得一大堆 3A 級大作遊戲,與 Xbox Game Pass 打對台。

PlayStation Plus Collection 是 PS5 額外追加的服務,玩家只要持有 Plus 會藉,便可在 PS5 免費下載一大堆 PS4 的遊戲遊玩。首批名單已有 18 款之多,而且絕大部份都是很吸引的 3A 級大作例如《God of War》、《Bloodborne》、《Batman Arkham Knight》、《Persona 5》等等。如果有一些仍未玩過的話,可以直接在 PS5 免費享用了(當然 PS Plus 本身是收費的)。

👇👇 PS5 PS Plus Collection 送18款大作(直播截圖)👇👇

PS Plus Collection 所提供的遊戲會因地區可能有變。根據官方新聞稿稱,中國大陸地區的 PS5 上市日期未定,也暫不提供 Plus Collection 服務。