PS5一出全球瘋炒　日本Amazon炒至30萬日圓成交　ebay一樣炒到癲

【PS5 炒賣】全球瘋炒PS5！香港PS5一開賣就告售罄、市面全面炒賣PS5，而其實不單是香港，全球各地包括日本、歐美等均見瘋狂炒賣PS5情況。在日本Amazon，30萬日圓的上架貨品在被一直接貨，PS5的炒價更持續上升，最高見過50萬日圓的標價。

在轉賣、炒風熾烈的日本，PS5自然成為炒賣對像，所有可預訂的網店均在一瞬間就清倉無貨。今天的Amazon上，見到不少「轉賣屋」放出炒價PS5，標價最高見50萬日圓，炒貴足足10倍，非常誇張。

雖然無法確認是否真的有那麼高價的成交，但觀乎開訂一日之內，PS5炒價更持續上升，日本Amazon標價30萬日圓的上架貨品，已在半日間消失，因此估計有關貨品已早被接貨。

👇👇👇按圖放大日本Amazon炒賣PS5情況👇👇👇

現時只是預訂未正式發貨，相信在日本方面11月12日正式發貨之後，就會有大量炒價機流出市面。

睇香港PS5炒賣、排隊情況：

PS5炒價逾萬元！早上門市現人龍中午網站死機 有人訂購後即炒賣

PS5內地炒至8000人民幣 微博網民兩個原因拒買國行：不做烈士

👇👇👇外國炒賣情況👇👇👇

在拍賣網站ebay上有大量炒價PS5供應，歐洲多國都有人轉賣。價錢比官方定價平均炒高一倍左右，情況雖然沒有日本那麼離譜，但炒風仍相當熾熱。

最後分享一則趣聞：日本有網民因心急大意，錯手預訂了35萬日圓（約2萬5千港元）的炒價PS5，更慘的是無法取消訂單。幸好在其他網民教路下，聯絡Amazon客服後成功取消訂單，不用被屈2萬多港元。

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