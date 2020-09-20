PES 2021 Season Update$200有找　4大原因球迷重投Winning懷抱

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《PES 2021 Season Update》（Winning Eleven 2021）今年 Konami 為集中火力製作次世代主機的《PES 2022》，所以新作主要是更新球會﹑球員資料，因為《PES 2021 Season Update》不用 $200 就能入手。如果你很久沒玩《PES》，這代可能是最值得一試的機會，想了解《PES 2021》系統和操作如何？下文將有詳細講解。

👇👇👇《PES 2021 Season Update》評測　4大原因球迷會愛上👇👇👇

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👇👇👇PS5 vs Xbox Series X／S　5大重點比較👇👇👇

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