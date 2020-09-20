PES 2021 Season Update$200有找　4大原因球迷重投Winning懷抱

《PES 2021 Season Update》（Winning Eleven 2021）今年 Konami 為集中火力製作次世代主機的《PES 2022》，所以新作主要是更新球會﹑球員資料，因為《PES 2021 Season Update》不用 $200 就能入手。如果你很久沒玩《PES》，這代可能是最值得一試的機會，想了解《PES 2021》系統和操作如何？下文將有詳細講解。

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PS5﹑Xbox Series X 和 Series S終於都雙雙公開香港發售價，以及推出日期。又來到世代交接的時間點，今次到底買 PS5 好，還是轉會 Xbox 呢？筆者抽取 5 大重點作比較，幫各位正在苦腦的玩家梳理想法。

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