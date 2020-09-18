PS5內地炒至8000人民幣　微博網民兩個原因拒買國行：不做烈士

PS5 主機預訂今日（18日）起已經開始，各大Game店門市外出現長龍，香港全城瘋搶。由於Sony表明，是次預訂無中國內地無份，不少內地網民都感到非常「葡萄」，預訂消息一出，網上已炒至8,000元人民幣。另有內地網民就表明，日後即使有國行機出售也不考慮：「不做國行版PS5烈士」。

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總結，內地網民一方面想支持國行，但更擔心的是鎖區問題，甚至將來實名上網問題，會影響國行PS5能玩到的遊戲數目。看到今日全城搶機的盛況，相信香港行貨暫時仍然會以炒價，走水貨送上內地，真正用家恐怕有一段時間仍未可用正價買到PS5主機了。

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【PS5發布會】9月17日凌晨舉行的PS5發布會內容相當豐富，最重要的是已公布了售價、發售日以及首發遊戲陣容，以下為發布會懶人包。

新公布PS5遊戲（推出日未定）

Final Fantasy XVI - Awakening（FF16）

FFXVI FF16 PS5獨佔！回歸王道中世紀劍與魔法幻想 FF14吉田P擔正

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God of War 2（暫稱）

Hogwarts Legacy

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Five Nights at Freddy's Security Breach

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同場加映：【PS5 新發布會】PS5價錢及發售日正式公布

萬眾期待的 PS5 於新一個發布會「PLAYSTATION 5 SHOWCASE」終於公布售價，得證實了一直以來的傳聞價格

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