PS5推出但PS4仲可以再戰四年！？SONY保證PS5可兼容99%的PS4遊戲

索尼在17日凌晨的發表會中，終於正式揭露了PS的主機價格與上市日期。建議售價為499美金與無光碟機版的399美元。並預計在11月12日首發上市，19日全球上市。 不過對於還在觀望的PS4玩家來說，SIE索尼互動娛樂執行長Jim Ryan 在接受華盛頓郵報的訪問時，給出了一些答案。

Jim Ryan 表示，目前已經有上千款 PS4 遊戲在 PS5 主機上經過了「向下相容」的測試，並保證有 99％ 的遊戲都能夠順利運行。除此之外，Sony也公開了一個名為 PS Plus Collection 的全新服務，讓訂閱了 PS Plus 的玩家們能夠在 PS5 主機上玩到包含《戰神、《最後生還者重製版》以及《女神異聞錄5》等 18 款備受好評的 PS4 作品。還有強檔新作地平線2《Horizon: Forbidden West》與《蜘蛛人：邁爾斯》都將推出PS4版本，並可在PS5免費升級成次世代版本。

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即便PS5即將到來，Jim Ryan 仍預期 PS4 主機還會維持 4 年的生命週期，考慮到這台主機擁有著 1.12 億的銷售量，這似乎也是個相當合理的推測。就像PS2 就有著長達 13 年的生命週期，而許多遊戲開發商在 PS4 推出之後也持續支援了 PS3 主機好一段時間。

「PS4 玩家社群在接下來的 3 到 4 年內，仍然會是我們計畫中相當重要的一部份」Jim Ryan 表示「如果順利的話，相信不少玩家都會轉戰到 PS5 上，但 我想 PS4 主機上仍會維持著數千萬的玩家。」

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Jim Ryan另外也提到，主機價格其實在今年初就已經定下，且原定計畫就是向2013年PS4的首發價格看齊，只是今年因為肺炎的影響，加上6月E3展的取消，使得他們不得不重新考慮整個推出計畫。這也算是回應了外界對於PS5晚於Xbox Series X/S公布價格跟上市日期而引起的各種討論。

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