Switch Pro被開發商確認將支援4K？2021年與PS5、XBOX三方大戰

Switch上市時間相比Xbox one和PS4要晚上許多，但是在銷量成績上卻窮追猛趕，任天堂Switch的累計銷量已經對Xbox one實現反超，並向着破億的PS4進發。預計在11月，微軟Xbox Series X、Sony PS5就要發佈上市，機體性能有着重大提升，新世代主機的爭霸賽，任天堂似乎也很感興趣。

結合目前所得到的信息來看，Sony與微軟兩款新世代主機的價格或許將在399美元—499美元之間徘徊，兩款主機都將最高支持4K30Hz—120Hz的畫面輸出（具體視作品優化能力而定），兩款主機上市之後，客廳主機玩家將率先進入4K遊戲時代。

Switch（官方圖片）

媒報道稱，《怪獸男孩與被詛咒的王國》（Monster Boy and The Cursed Kingdom）開發商FDG Entertainment在Twitter上暗示 NS 的次世代遊戲機正在開發中，其暗示的這款新Nintendo Switch機型，支持 4K分辨率。

在過去的幾周時間裏，業界有越來越多的人在談論一款新的Nintendo Switch模式。最近有消息顯示，任天堂正在要求開發人員準備好Switch遊戲的4K分辨率，這表明新機型將是對當前市場上機型的實質性升級。

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據悉，任天堂和相關部門正在為新主機準備大量遊戲。坦率來說，儘管有《健身環》《動森》，今年的新遊戲還是太少了，而按照新硬件的發售情況，新一代Switch可能會在明年發佈。站在任天堂對立面的Sony和微軟，11月也將發售PS5和Xbox Series X，輸出支持到了8K，建議配合HDMI 2.1接口電視體驗。

如果任天堂傳說中的Switch新機確認，並且在一個年內上市，那麼遊戲圈或許將迎來首次「三國爭霸」，感興趣的朋友不妨來預測一下，三部主機的銷量成績排名，靜待三款主機上市一段時間之後，再來「挖墳」。

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