手遊快評師｜《為美好世界獻上祝福！》fans必玩　全語音似睇動畫

【手遊快評師｜《為美好世界獻上祝福！Fantastic Days》】要數近日最紅的新手機遊戲，一定是由輕小說﹑動漫改編的《為美好世界獻上祝福》。遊戲成功把輕鬆搞笑的氣氛，帶入手遊世界，網上的討論甚至是：「淨玩抽蛋都夠」，要做到這效果就歸功於遊戲的美術和配音都非常出色。想知《為美好世界獻上祝福！Fantastic Days》有多好玩？手遊快評師馬上話你知。

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

👇👇👇《為美好世界獻上祝福！》手遊快評﹑遊戲畫面👇👇👇

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「Konosuba」

在劇情全語音實裝下，fans 玩《為美好世界獻上祝福！》就有如正在看外傳一樣，遊戲過關也會解鎖新的劇情可以觀看，原創故事亦不失動漫的搞笑元素。手遊快評師玩完這隻遊戲後，成功被每次 load 圖時的「Konosuba」語音洗腦，就算沒遊玩腦內也好似聽到「Konosuba」一樣。即使《為美好世界獻上祝福！》的操作簡單，遊玩性沒太大新意，但由於多變的轉蛋角色成功捉住 fans 心理，已令很多玩家中毒。

《為美好世界獻上祝福！》官網

同埸加映：電競Notebook｜5部腦場1萬元筆直推介 顯示卡RTX2060夠玩3A大作

【電競手提電腦】買部電腦回來，當然很難只作一種用途，算當日是為了返工﹑返學買機，難免也會想在空閒打一﹑兩場遊戲。自有「電競」兩個字後，打機電腦的價錢就好似再推上一個高峰，如不太熟悉硬件規格的話，可能會以為這些動輒過萬元的「電競產品」才能打機。記者親自行入腦場，幫大家精選了5部1萬元以下的電競 Notebook，以及分享兩個入腦場買 Notebook 的心得。

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想知入腦場買機兩大 Tips？即睇：電競Notebook｜5部腦場1萬元筆直推介 顯示卡RTX2060夠玩3A大作