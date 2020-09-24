【PS5向下兼容PS4遊戲細節公佈】Sony Interactive Entertainment（SIE）總裁Jim Ryan近日受訪表示PS5將兼容99％ PS4遊戲，但兼容形式係點無人知。Sony官方Twitter昨日（9月23日）終於給予標準答案。

PS5 PlayStation 5主機如何向下兼容PS4遊戲？Sony官方客戶服務Twitter帳號「Ask PlayStation JP」昨日給予正式答案。廢話少講，即睇解畫：

👇👇👇PS5各主機向下兼容PS4遊戲Sony官方詳情👇👇👇

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既然都知道PS5「大致上」會兼容PS4舊Game，那PS4主機真是非常雞肋，留來未必太大用處（你是遊戲收藏家便另計）。應該好多玩家都想及早放售自己部PS4。老實說現在距離PS5上市不足兩個月，放PS4已經「無乜肉食」，但袋返幾百元補貼下買PS5錢都好過無。以下是一點放售PS4標價建議，有意賣機的讀者可以參考下：

👇👇👇PS4各主機放售小貼士 + 二手市價考察👇👇👇

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同場加映：PS5標準版實機照曝光

聽講PS5超大部，買到搬返屋企都未必有位擺。它的真面目已出現在台灣電訊、通訊及廣播業務規管機構「國家通訊委員會」（NCC）的一份器材審驗文件。當中提供了新主機的首批特寫照片。

（香港01美術部製圖）

NCC發布這多張圖像，顯示了一部平放的標準PS5（即Blu-ray光碟版）、附屬的線材、以及將主機保持直擺或平放的可移動底座等配件，還輔以曲尺來量度它們的尺寸：

👇👇👇PS5標準版主機多方位多角度+底座+手制實體照大圖（點按即睇）👇👇👇

以上PS4實機照片佔全部2/3都無！想睇更多相、睇埋PS5跟其他主機相比在客廳佔幾多空間同埋應該點擺位法？請睇完整全文：PS5標準版實機照曝光 史上最巨型家用機 比例成部電視機咁高？

同場再加映：PS5首發遊戲全27款詳情

PS5 PlayStation 5 將於11月12日起發售（香港區11月19日發售），《蜘蛛俠2》、《Demon’s Souls》、《Godfall》、《COD Black Ops Cold War》、《DMC5 SP》PlayStation 5 究竟有幾多款首發 跟機game 11月12日同步推出？即睇！

（香港01美術部製圖）

👇👇👇27款確定跟機首發PS5遊戲名單👇👇👇

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👇👇👇其他已公布製作中PS5遊戲名單👇👇👇

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以上顯示一半PS5遊戲都冇！想睇埋其他Game作品？請即睇完整全文：PS5首發遊戲全27款一文睇清 蜘蛛俠2／COD／Demon’s Souls水準高