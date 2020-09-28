動物森友會｜秋季更新7大內容　萬聖節必拎限量糖果﹑種南瓜DIY

【動物森友會／動森／動物之森】期待已久的秋季免費更新內容和推出日期終於公開，重點的萬聖節活動果然沒有令玩家失望，玩家要在整個 10 月為《動森》萬聖節作準備，令島上充滿萬聖節氣氛。到 10 月 31 日當天，和島民﹑以及萬聖節之王「南瓜王」狂歡一晚，「Trick or Treat」，不給糖果就搗蛋。

👇👇👇《動森》7大萬聖節﹑秋季免費更新內容👇👇👇

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《動森》萬聖節﹑秋季免費更新內容時間：9 月 30 日／早上 9 點。 萬聖節當天活動時間：10 月 31 日／下午 5 點至晚上 12 點。

（Nintendo 官網圖片）

《動森》有一種令玩家非常滿意的地方，就是每次都會預告下次大型免費更新的時間，讓玩家可以有心理準備期待下次更新，不擔心和猜測遊戲到底什麼時候才有新元素。而萬聖節活動更新後的下一彈，將會是預定 11 月下旬發布的「冬季」免費更新，十分期待可以和島民打雪戰！

資料來源：Nintendo HK

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