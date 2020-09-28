《鬼滅之刃 無限列車》聯乘日清推鬼滅一丁　集英社20雜誌送特典

《鬼滅之刃 無限列車篇》電影版跟日清出前一丁、元祖雞仔麵、雞仔油麵聯乘，推出限定包裝碗麵，炭治郎、我妻、嘴平、禰豆子全部變了雞仔及清仔！有興趣的朋友更可用印花抽「杯緣禰豆子style」焗麵用figure公仔。

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漫畫《鬼滅之刃》漫畫出版社集英社旗下20本漫畫、男女裝、生活雜誌將在9月25日起連續推出「鬼滅」誌上特典，買齊都要過千港元。

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當中不少仍然可在amazon.jp 用原價訂到，買4－5本直接寄來香港，運費並不貴。

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