【原神 首抽 攻略】跨平台開放世界手機遊戲《原神》已經正式開始公測，既然是手機Game自然少不了要刷首抽，以下為原神刷首抽方法及建議首抽角色。

刷首抽方法：開新帳號

不少手機遊戲的存檔位於手機本身，刪除資料即可刷首抽，不過《原神》的進度保存在官方伺服器，而目前玩法沒有方法可以刪除/重設自己的進度；因此如果要「刷首抽」，就只能不停地開新帳號來刷。幸好米哈悠（miHoYo）通行証的注冊十分簡單，只需要輸入ID和密碼即可快速注冊，連電郵都不用；想刷首抽的人可以刷到滿意為止，再去將米哈悠通行証和自己的電郵 / Facebook等綁定。

👇👇👇按圖放大原神刷首抽方法👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

刷首抽目標及流程

一般來說任意單5星即可開局，但是非常建議入手溫迪。

其他可開局五星角色：

記者首推溫迪，原因除了本身戰鬥力強之外，更重要是擁有強大的聚怪技能，可以將分散的雜魚聚集後一口氣解決，不論跑地圖打怪開寶箱還是副本之中都可節省大量時間；有溫迪和沒有溫迪的遊戲體驗差距極大，可以想像成等如GBF的尤達，以前沒有尤達要在GBF開荒是有多痛苦。

然後遊戲目前有4個蛋池（按圖放大說明）

+ 2 + 2 + 2

而遊戲開服活動期間新帳號可以取得30抽，分別為：

－新帳號登入就有10個「相遇之緣」，可用於新手池但不可用於限定池 －達到冒險等級7時有1600石，相等如10抽 －達到冒險等級10時又有10個「相遇之緣」

結合以上所有資訊，得出兩個刷首抽的方向：

1. 開始遊戲直到開放抽蛋功能後，用10個「相遇之緣」去抽新手池，看看有否抽到5星，有就立刻開局不管有沒有溫迪； 2. 遊玩直到冒險等級7，取得1600石用去抽限定拼溫迪

由於溫迪實在是太人權，如果有堅定的刷首抽毅力，遵循後者抽到溫迪才開局會比較好；但是原神刷首抽的過程非常漫長，因為過場動畫無法跳過，由頭開始刷到冒險等級7，再快都要30分鐘左右，是否值得花這麼多時間去刷就見仁見智了。

👇👇👇按圖放大原神刷首抽流程方法👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

同場加映：伊織萌神還原Cosplay鍊金術士萊莎超可愛 直播圖集合輯

在TGS 2020光榮的直播中請來了知名伊織萌來Cosplay主角萊莎作宣導，只能說由伊織萌來Cos萊莎實在是天作之合，完全是神還原，到直播後段更在直播中當眾脫衣！

👇👇👇按圖放大伊織萌神Cosplay萊莎👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

詳細介紹請點擊：TGS 2020｜伊織萌神還原Cosplay鍊金術士萊莎超可愛 直播圖集合輯