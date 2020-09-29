吉卜力四個不為人知的冷知識　宮崎駿啟蒙作原來係中國傳說？

你也被吉卜力創作大賽洗版了嗎？在動畫大師宮崎駿的執導下，這些陪伴我們度過許多歡樂時光的作品中，其實有許多你沒注意過的事！

日本知名動畫公司吉卜力旗下創作風靡全球，向來注重版權的他們，18日釋出400張高畫質劇照，提供使用者合理情況下自由創作，讓網友腦洞大開發起「第一屆推特吉卜力大喜利大賽」，爆笑的旁白惡搞，搭配無違和的劇照，造成網路瘋傳，22日更佔上Google Trend熱搜第二、三名，合計超過4萬筆搜尋，也使其《千與千尋》、《龍貓》、《哈爾移動城堡》等多部作品聲量再起，登上「網路溫度計網路口碑」動畫電影聲量排行榜。

吉卜力作品發行年代橫跨三十餘年，對台灣許多網友而言，不僅十分熟悉，更是許多人成長的回憶，但其中比較少人關注到的「吉卜力相關冷知識」，你有注意過嗎？

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宮崎駿啟蒙作品是《白蛇傳》

身為吉卜力的核心人物，今年79歲的宮崎駿，從事動畫創作工作50多年，啟發他的繪畫興趣，是來自於中國民間傳說「白蛇傳」，宮崎駿在中學第一次看到了東映動畫公司製作的《白蛇傳》，同時也是日本第一部彩色動畫長片後深受感動，為此還在大學畢業後加入東映，展開動畫製作工作至今。

主角幾乎都是短髮少女

你有注意過嗎？宮崎駿創作過的作品裡如《龍貓》、《魔女宅急便》、《哈爾移動城堡》、《貓之報恩》等，其中的主角多半都是短髮的小女孩，藉由青少年的主角設定，加上短髮給人堅強的印象，不失童真與成人內心世界的題材，不僅吸引小孩的目光，也讓大人看了印象深刻。

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吉卜力命名取自義大利語

宮崎駿命名吉卜力時，是取自二戰時期的某架偵察機的名字，在義大利語是「在撒哈拉沙漠吹拂的熱風」的意思，在吉卜力2003年開始發行的雜誌名字也叫《熱風》，且在作品《紅豬》主角的飛行艇引擎上也有寫著「GHIBLI」的字樣。

《龍貓》姐妹睡著是焦慮表現

在電影《龍貓》中，兩姐妹皋月跟梅根著父母搬到鄉下，後來母親因肺結核住院，兩姐妹在得知媽媽病情惡化後，有一段姐妹分別躺在榻榻米上睡著畫面，對此宮崎駿表示，這樣的表示是他認為當小孩焦慮時，會自我防衛性地睡著，因此睡覺是孩子最煩惱的表現。

《龍貓》姐妹睡着是焦慮表現。（《龍貓》劇照）

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