【EG高達實物 開箱】高達模型最新作 EG / Entry Grade RX-78-2 Gundam，700日圓定價，套件只得4排零件，不用剪鉗、膠水、Cutter、上色，《香港01》遊戲動漫記者徒手花15分鐘就可砌到一隻勁靚又好扭的高達。即睇實物，再送你簡易3招，令EG高達更美觀。

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【開箱圖輯】點解EG可以用手撕？

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EG完全是為模型初哥而設，有要求的模型高手，其實可以skip。製作過程非常輕鬆，成品非常出色，要求不高的入門者，大約15分鐘就砌到一隻10年前可能要花半日、上色打磨才能做到的高水平高達完成品，可以馬上拍照放上網。

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進階3招令EG高達變得更靚

既然15分鐘就可完成，可以再試試行多步，用家中簡單工具+1支15蚊畫線筆，即可令EG高達更靚

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玩後感：除非你已經砌到好討厭再接觸元祖高達RX-78-2 Gundam，否則Entry Grade EG RX-78 高達模型是近期必買之作，15分鐘就可了解到BANDAI的黑科技有多可怕。如果未來再推出EG渣古，一定會人人狂買10盒8盒。

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