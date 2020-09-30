【太古城高達展】Gundam在10月1日國慶連假起於太古城舉行 BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION，場內有3米高達等5大打卡位，Pop-up Store 發售共21款台場G-Base 限定、40周年紀念模型。

10月1日起太古城中心開設 BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION（鍾世傑 攝）

Gundam模型（Gundam Plastic Model / Gunpla）誕生於1980年，當時高達動畫本因收視不佳而可能要提早結束，卻因為大量fans的支持信，作品不單重播，更開拍3部電影版！紅到今時今日！而當時萬代Bandai就看準高達後勁，買入版權，推出模型，至今已有40年，總銷量超過5億套！

1980年代推出的第1代高達模型（鍾世傑 攝）

👇高達模型40周年展 5大打卡位👇

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本來設於日本東京台場Diver City的THE GUNDAM BASE專門店，特別在展期間開設Pop-Up Strore，發售21款限定模型（分3個階段發售，詳盡可看圖輯內介紹）

東京台場Diver City THE GUNDAM BASE TOKYO Pop-Up Store(鍾世傑 攝)

👇全場21款限定高達模型完全睇！有價錢！👇

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#每人限買3件 / 留意各款式開售日期不一 /售完即止

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場內更有RX-78歷年模型展出，讓大家經典重溫，加上日本BANDAI HOBBY CENTER生產過程大揭秘，萬勿錯過！展期內更舉行網上share高達模型圖片活動，被揀中的fans可以取得只珍貴的日本東京台場獨家限定，專業玩家必入手的1/60四色注射成形機模型。

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「BANDAI SPIRITS HOBBY EXHIBITION @ Cityplaza」活動詳情

日期：2020年10月1日至10月21日

時間：10:00am – 8:00pm

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

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