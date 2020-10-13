撰文：鍾世傑
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《鬼滅之刃 無限列車篇》10月16日日本上映（香港上映時間為11月18日），富士電視台早前重播TV版仍高收16.7％，人氣不滅。而《週刊少年JUMP》亦在10月12日新一期雜誌推出《煉獄杏壽郎外傳》漫畫，即成Twitter熱話，本文將分析漫畫5大重點，還有「炎柱」杏壽郎的魅力所在！
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（鬼滅之刃劇場版：無限列車篇 香港將於11月12日上映）
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