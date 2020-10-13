《鬼滅之刃 無限列車篇》10月16日日本上映（香港上映時間為11月18日），富士電視台早前重播TV版仍高收16.7％，人氣不滅。而《週刊少年JUMP》亦在10月12日新一期雜誌推出《煉獄杏壽郎外傳》漫畫，即成Twitter熱話，本文將分析漫畫5大重點，還有「炎柱」杏壽郎的魅力所在！

👍《煉獄杏壽郎外傳》漫畫6點解構👍

👍煉獄杏壽郎人氣爆燈3大理由👍

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（鬼滅之刃劇場版：無限列車篇 香港將於11月12日上映）

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《鬼滅之刃》漫畫連載完結人氣卻未見絲毫減少，日本Futabanet進行了問卷調查，到底哪位日本當紅女星最適合飾演禰豆子呢？

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