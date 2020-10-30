賣Iron man賣到世界知名的Hot Toys 今年已20歲，或許會展動漫節、希慎廣場風水好勁旺HT賣figure，他們選擇在銅鑼灣Fashion Walk開設一家為期5個月的實體店，除不定期開訂figure，更有大量即pay即拎走的Marvel、星球大戰、DC英雄系列Cosbaby、家居擺設玩具，以下介紹5件必買正貨！

Hot Toys「HT20THPlus」期間限定店位於銅鑼灣百德新街。（鍾世傑攝）

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土豪金鐵甲奇俠必訂！即睇場內所有12吋展品！👇👇

👉未來5個月，HT不定期會開訂一些新12吋1/6 FIGURE，頭炮是「土豪金」《IRONMAN 3》Iron man Mark XXI MIDAS 合金版 1／6 FIGURE，它是全新版本，實物比iPhone 12 Pro 的金邊更加金，好正！

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5款必買筍貨 Zombie美隊喪Q👇👇

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👉最後還有留意，場內的display將會不時更換，現在有4組經典角色的1／6figure大集合，睇你認到幾多隻！

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Hot Toys「HT20THPlus」

日期：即日至2021年3月期間限定店

地點：香港銅鑼灣Fashion Walk百德新街地下12-14號舖

營業時間：中午12時至晚上9時

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