《鬼滅之刃 無限列車篇》票房已過100億日圓，各界聯乘也隨住而來，今次是《Puzzle & Dragons 龍族拼圖》（PAD／P&D)的合作任務，有炭治郎、義勇、禰豆子等16款角色可抽，相信一定有不少《鬼滅》Fans為為而下載《PAD》試玩。今日我們就來介紹首刷揀哪款角色好！

Step by Step 教新手玩《PAD》首刷

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16《PAD》x《鬼滅之刃》角色 能力排名

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現時只限日本版《PAD》才設有《鬼滅之刃》扭蛋，如想玩可跟以下教學，開設日本iTunes／google play 戶口：（文章連結）

同場加映：《鬼滅之刃 無限列車篇》全球網民10個「反鬼滅」理由👇

《鬼滅之刃 無限列車篇》劇場電影版話題多多，網民認為《鬼滅》未夠班稱為「神作」，難以超越宮崎駿及新海誠作品，即睇網民10個「反鬼滅」理由。

想睇全10個理由，請點擊：《鬼滅之刃 無限列車篇》未夠班挑戰新海誠 網民數10個討厭理由

同場加映：衛詩雅Low-Cost扮禰豆子造型可愛 網民話想背她一輩子👇

《鬼滅之刃 無限列車篇》日本大熱，港星衛詩雅趁熱鬧cosplay 女角禰豆子；21號晚IG出圖，可愛造型即賺1.6萬 like，另外，更有日本「男星」cosplay肥腩炭治郎撐《鬼滅》

想睇其他港星動漫cosplay造型？鬼滅之刃｜衛詩雅Low-Cost扮禰豆子造型可愛 網民話想背她一輩子

熊本熊Cos腩肉版炭治郎撐九州同鄉吾峠呼世晴！😂

《鬼滅》作者吾峠呼世晴為福岡人，「熊本熊 Kumamon」也配合宣傳，拍了一輯相cosplay腩肉版炭治郎撐九州同鄉，他更在fb上表示要修練「熊之呼吸」！

同場加映：禰豆子聲優鬼頭明里 真係咬住轆竹配音？👇 👇

鬼頭明里 1994 年10月16日於日本出生愛知縣，生日過後就26歲了。身高 153 公分的明里身形小巧可愛，樣子亦夠實力當女團小偶像。

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同場加映：網民票選10位「最適合演炭治郎」男星👇👇

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TOP5名單在此：鬼滅之刃｜真人炭治郎由誰演？日本網民票選Top10 佐藤健只得第3

同場加映：日本網民最想邊位演真人版禰豆子？👇👇

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TOP5名單在此：鬼滅｜日本網民票選最想她演禰豆子Top10 今田美櫻第6 冠軍是她

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