PlayStation Store遊戲購物節《隻狼》65折入手　精選16款好Game

遊戲動漫
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Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited （SIEH） 也配合 雙11 的購物氣氛，在 11 月推出「PlayStation Store 遊戲購物節」折扣活動，多隻大作也列入優惠名單，低至 2 折就可以入手。筆者精選 16 隻折扣後頗抵玩的作品，包括《Sekiro 隻狼》和《Ace Combat 7》等。

👇👇PlayStation Store 遊戲購物節　即日起至2020年11月20日　精選16隻抵玩作品👇👇

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