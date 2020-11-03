撰文：陳錦洪
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Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited （SIEH） 也配合 雙11 的購物氣氛，在 11 月推出「PlayStation Store 遊戲購物節」折扣活動，多隻大作也列入優惠名單，低至 2 折就可以入手。筆者精選 16 隻折扣後頗抵玩的作品，包括《Sekiro 隻狼》和《Ace Combat 7》等。
👇👇PlayStation Store 遊戲購物節 即日起至2020年11月20日 精選16隻抵玩作品👇👇
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