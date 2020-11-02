【高達迷400盒模型砌牆屋企變天堂】香港高達迷和模型迷最煩惱的是「土地問題」，這算是個港人需要恆久面對的疑難，畢竟香港地寸金尺土，人人也住在斗屋空間非常有限，買多一盒就少一個位。有家屋有小孩的玩家更多制肘。但一位日本高達迷就好幸福，其家中不但有大量空間存放大量高達模型，他自己根本名副其實睡在模型堆中。

不少高達迷玩Gunpla模型，最艱苦最面對麻煩不是財力不足，而是家中空間有限。珍藏每盒也佔位，儲一會便要忍痛清位，就算是其他種類的玩具擁躉也要面對同樣困境。長年屈居斗室的香港人更加心照。

Twitter上的一位推主「群馬のマフティーヤバいプラモデル屋さん」（Twitter@yabaipuramoderu）九成推文都是分享是日買了甚麼高達模型，以及它們的組裝過程和趣味，是一位不折不扣的死忠高達迷。他的Gunpla海量珍藏，多得不能不於家中開拓一房間作倉庫之用：

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推主尤其鍾情高達AGE模型，很多機型也儲多一套，有着專屬的牆壁區安放，真心有愛。回顧紀錄，他在8月底、9月初開始在家中騰出房間，展示逐步整理模型盒的過程，基本上就是把藏品分門別類再疊成一條條高達天花板的盒柱，再「集柱成牆」。最後把原本靠牆的床舖搬到三棟「模型牆」中間，真真正正睡在高達陣中！

根據推主點算，房中至少有416盒模型！事實上房間已超載，甚至連他自己也笑說「罪過」。即睇超墟冚超誇張實況：

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其實單單在睡房擺放如此多模型已經是一件艱巨任務，眼利的讀者都會見到當中夾雜少量田宮四驅車和電單車模型，但絲毫不影響和諧。想像下一位高達迷每晚數住一盒盒模型入眠，醒來就望見被珍藏包圍，人生最幸福莫過於此。就連我這《香港01》科技玩物記者不算高達迷，見到「群馬のマフティーヤバいプラモデル屋さん」推主一人擁有三盒《機動武G高達》的「魔鬼高達」，都很羨慕。

同場加映：HotToys HT20THPlus銅鑼灣店獨家土豪金Ironman

（香港01美術部製圖）

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Hot Toys「HT20THPlus」期間限定店位於銅鑼灣百德新街。（鍾世傑攝）

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