「#打一句有聲音的句子challenge」忽然成facebook熱潮，《頭文字D》、周星馳電影對白紛紛湧玩！而講到見到見字即懂、見圖自動腦補對白的經典動漫ACG場面同樣多不勝數：《新世紀EVA》、《男兒當入樽》、《魔神英雄傳》、《百變小櫻》、《北斗之拳》……先拋磚引玉精選20句，大家也分享你的心水經典ACG對白吧！

👇#打一句有聲音的句子 ACG經典20句👇

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同場加映：20大Gundam經典名句👍

《機動戰士高達00》中剎那一句：「我就是高達。」（俺がガンダムだ）可說是近10年最成功的「高達金句」，加上阿寶馬沙向來是「高達金句王」，齊睇20大高達經典對白。

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同場加映：10句超羞恥但又識背睇圖有聲經典對白👍

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完全版文章連結：比利卡比利那那｜小魔女DoReMi 20周年 張圖有聲10句動漫咒語

同場加映：《男兒當入樽》+10句動漫勵志對白👍

《男兒當入樽》安西教練一句：「現在放棄的話，比賽就完了。」經典對白鼓舞了一整代漫畫迷、籃球迷。送上另外１０句動漫勵志對白：

完全版連結：日本青年嫌《男兒當入樽》太Out 10套動漫勵志對白多少人記得？

同場加映：個監視器香左！20大Gundam經典名句👍

《機動戰士高達00》中剎那一句：「我就是高達。」（俺がガンダムだ）可說是近10年最成功的「高達金句」，加上阿寶馬沙向來是「高達金句王」，齊睇20大高達經典對白。

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