【Devil May Cry V Special Edition】魔物獵人5特別版於次世代平台 PS5 及 Xbox SX 正式推出，執筆時雖然香港的 PS5 仍未開賣，不過編輯部也率先取得正式版，同大家試玩報告：

👇👇PS5 DMC5 Special Edition 10大優缺點試玩速評👇👇

+ 20 + 20 + 20

試玩總結：

DMC5 SE無法承繼PS4 Save確是令舊玩家有點難過，不過遊戲本身確是高質，筆者也認為是近年最佳的純動作遊戲。RE Engine在PS5的表現相當出色，流暢度與高畫質並重，也是首發少有支援120FPS的遊戲。如果本身還沒玩過很值得入手，PS4玩家不想重玩又想玩阿哥的話，12月15日也會有PS4版的Vergil DLC。

👇PS5玩PS4遊戲 13款遊戲向下兼容測試點擊圖片觀看👇

+ 37 + 37 + 37

測試總結：PS5兼容PS4遊戲更暢順？存檔承繼到？《人中之龍》等13款遊戲測試

👇同場加映：PS5 嘈唔嘈？用到PS4掣？常見15 FAQ👇

【PS5 評測】新世代主機 PS5 快將在11月19日於香港推出，編輯部就先取得了 SIEH 的測試用主機。相信很多有意購買的玩家都好多問題想問，以下同大家一次過解答：

+ 12 + 12 + 12

詳細文章：PS5點過Save？用到PS4手掣？玩到二手Game？新主機常見15疑難解答

👇👇DMC 5 早前攻略👇👇