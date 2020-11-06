PS5點過Save？用到PS4手掣？玩到二手Game？新主機常見15疑難解答

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【PS5 評測】新世代主機 PS5 快將在11月19日於香港推出，編輯部就先取得了 SIEH 的測試用主機。相信很多有意購買的玩家都好多問題想問，以下同大家一次過解答：

👇嘈唔嘈？用到PS4掣？點過Save？PS5 常見15 FAQ👇

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畫質總結：PS5 VS PS4｜Spider-Man蜘蛛俠畫質對比　有光線追蹤加持靚幾多？

👇👇PS5 vs SSD PS4 Pro vs HDD PS4 讀取測試👇👇

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測速總結：PS5 SSD 讀取速度比較測試　無Loading畫面？快過PS4+SSD？

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更多相片：PS5香港行貨開箱　「巨機」上磅重4.5kg　直立等於幾罐可樂疊起？

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